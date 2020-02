Charlottenburg: Seniorin in Westend von Autofahrer erfasst

+++ Seniorin bei Unfall in Westend schwer verletzt +++

Eine 72-jährige Frau ist Dienstagabend gegen 18 Uhr in Westend (Charlottenburg-Wilmersdorf) bei einem Unfall schwer verletzt worden. Ein 69 Jahre alter Autofahrer erfasste auf dem Kaiserdamm in Richtung Heerstraße eine Seniorin, die zwischen zwei geparkten Fahrzeugen vom Mittelstreifen auf die Fahrbahn trat. Die Frau stürzte und erlitt schwere Kopfverletzungen. Sie wurde in eine Klinik gebracht. Lebensgefahr besteht nicht, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2 übernahm die weiteren Ermittlungen.

+++ Laster kippt in Marzahn um +++

Auf der Kembergers Straße in Marzahn ist am Nachmittag ein Laster umgekippt. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Die Feuerwehr richtete den Lkw mit einem Kran wieder auf.

+++ Pkw in Mitte ausgebrannt +++

Auf der Grunerstraße in Mitte ist am späten Dienstagabend ein Pkw ausgebrannt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Es wurden keine Personen verletzt. Die Grunerstraße musste wegen der Löscharbeiten in Richtung Potsdamer Platz gesperrt werden. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Ein Pkw brannte auf der Grunerstraße in Mitte aus.

Foto: Peise

+++ Auto gerät in Weißensee in Gegenverkehr - drei Verletzte +++

Am Mittwochmorgen hat sich in Weißensee ein schwerer Unfall ereignet. An der Berliner Allee geriet ein Auto in den Gegenverkehr und rammte ein entgegen kommendes Fahrzeug. Drei Personen wurden verletzt. Die Berliner Allee wurde zwischen Gehringstraße und Nüßlerstraße zeitweise gesperrt. An beiden Autos entstand hoher Sachschaden.

+++ Autofahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Traktor +++

Ein 78 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Traktor in Sonnewalde (Landkreis Elbe-Elster) ums Leben gekommen. Der Mann hatte am späten Dienstagnachmittag auf der Zeckeriner Straße eine Kurve geschnitten und war dabei in den Gegenverkehr geraten, wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Süd am Mittwoch sagte. Demnach sei der Mann mit seinem Wagen frontal mit dem Vorderreifen des ihm entgegenkommenden Traktors kollidiert und wurde anschließend durch den Aufprall zur Seite geschleudert. Der Fahrer musste von Rettungskräften aus dem Fahrzeug befreit werden, erlag jedoch seinen schweren Verletzungen noch am Unfallort. Der Traktorfahrer (54) erlitt einen Schock und musste ärztlich versorgt werden.