Friedrichstraße (Mitte): So lief der Blitzeinbruch in Designergeschäft

Blitzeinbruch in Geschäft an der Friedrichstraße

Zwei Männer brachen im November in ein Designergeschäft an der Friedrichstraße ein. Die Polizei sucht mit Videos nach den Tätern.

Berlin. Nach einem Blitzeinbruch an der Friedrichstraße in Berlin-Mitte bittet die Berliner Polizei bei der Suche nach den Tätern um Mithilfe. Videos einer Überwachungskamera zeigen zwei bislang unbekannte Männer, die am Morgen des 24. November 2019 gegen 6.10 Uhr in ein Designgeschäft an der Ecke Friedrich- und Jägerstraße in Mitte einbrachen und dabei mehrere hochwertige Taschen entwendeten.

Dazu fuhren die Einbrecher mit einem dunklen Kleinwagen Smart forfour zunächst rückwärts in die Fensterfront des Geschäfts, drangen ein und packten die erbeuteten Taschen in einen großen, weißen Sack. Die Videos zeigen die Täter am Auto in der Nähe des Geschäfts, beim Betreten des Ladens und beim Einpacken der Beute. Die Tat dauerte nur wenige Minuten.

Zwar ist auf der einen Aufnahme ein Nummernschild zu sehen. Dies sei gehöre aber nicht zu dem Wagen und sei kurz zuvor als gestohlen gemeldet worden, sagte eine Polizeisprecherin. Entsprechend ergebe sich hier kein Ermittlungsansatz.

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer kennt die Männer und kann Angaben zu deren Identität und/oder deren Aufenthaltsort machen?

Wer hat nach dem Sonntag, 24. November 2019, oder an den Folgetagen Beobachtungen zu einem am Heck beschädigten dunklen Smart forfour gemacht?

Wurde eine Werkstatt mit der Reparatur einer solchen Beschädigung beauftragt?

Wurde einer Leihfirma ein solcher Wagen mit Beschädigungen zurückgegeben?

Wurde ein dunkler Smart forfour gemietet und bisher nicht zurückgegeben?

Hinweise nimmt das Fachkommissariat der Direktion 5 an der Wedekindstraße 10 in 10243 Berlin-Friedrichshain unter der Rufnummer (030) 4664-572100 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.