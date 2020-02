Blaulicht-Blog: Im U-Bahnhof Stadtmitte mit Reizgas gesprüht

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Dienstag, 4. Februar 2020

+++ Im U-Bahnhof Stadtmitte mit Reizgas gesprüht und mit Zwille geschossen +++

Ein unbekannter Mann hat Montagmittag gegen 12.15 Uhr am U-Bahnhof Stadtmitte (Mitte) einen 46-Jährigen im Gesicht verletzt und danach Reizgas versprüht. Zuvor soll der Unbekannte mit einer Art Zwille eine Stahlkugel auf den 46-Jährigen geschossen haben. Er wurde neben dem Auge verletzt. Danach soll der Unbekannte Reizgas versprüht haben. Mehrere Personen klagten anschließend über Atemwegsbeschwerden und Augenreizungen. Feuerwehrleute versorgten die Betroffenen mit Wasser. Durch die Zugluft verteilte sich das Reizgas schnell, so dass der Bahnhof nicht gesperrt werden musste. Der unbekannte Mann konnte flüchten. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.

+++ Kradfahrer bei Unfall in Schöneberg verletzt - Autofahrer flüchtet +++

Ein Mopedfahrer hat Montag gegen 18 Uhr bei einem Unfall auf der Bundeautobahn103 Autobahnkreuz Schöneberg schwere Schulter- und Rumpfverletzungen erlitten. Ein Pkw-Fahrer übersah einen 16 Jahre alten Mopedfahrer, als er den Fahrstreifen wechseln wollte. Der Kradfahrer wich nach links aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, und prallte gegen einen Bordstein. Der Pkw setzte seine Fahrt fort. Der 16-Jährige wurde in eine Klinik gebracht. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 4 hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen.