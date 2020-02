Polizeifahrzeug erfasst Radfahrer und verletzt ihn schwer

An der Ecke Köpenicker Straße und Ernst-Ruska-Ufer erfasste ein Polizeiauto einen Radfahrer. Das Fahrrad kam erst in rund 20 Metern Entfernung zum Liegen.

Ein Polizeifahrzeug hat am Montagmorgen in Adlershof einen Radfahrer erfasst. Der Unfall ereignete sich gegen 9.10 Uhr an der Kreuzung Köpenicker Straße und Ernst-Ruska-Ufer. Durch den Aufprall wurden offenbar Radfahrer und Fahrrad durch die Luft geschleudert. Das Rad lag am Unfallort in rund 20 Metern Entfernung vom Polizeiauto. Die Frontscheibe des Polizeiwagens wies deutliche Beschädigungen auf.

Ob es sich bei dem Radfahrer um einen Mann oder eine Frau handelt, konnte die Pressestelle der Polizei zunächst nicht sagen. Die Person wurde nach Polizeiangaben schwer verletzt.

Die Frontscheibe des Polizeiautos zeugt von der Wucht des Aufpralls.

Foto: Morris Pudwell

Die Kollision ereignete sich offenbar ungefähr auf Höhe eines Überwegs mit Ampel. Einsatzkräfte markierten Spuren am Unfallort. Eine braune Mütze, die der Radfahrer oder die Radfahrerin offenbar getragen hatte, war noch auf der Fahrbahn zu sehen. Das Polizeiauto stand mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Straße.

Ob sich das Fahrzeug zuvor mit Sonderrechten auf einer Einsatzfahrt befunden hatte oder es regulär im Straßenverkehr unterwegs war, teilte die Pressestelle der Polizei am Vormittag zunächst nicht mit. "Die genauen Umstände werden jetzt ermittelt", sagte ein Polizeisprecher der Berliner Morgenpost.

Erst vergangene Woche erfasste ein Polizeiauto einen Fußgänger

Erst am 26. Januar hatte ein Polizeiauto an der Hermannstraße einen Fußgänger erfasst. In diesem Fall war der Einsatzwagen kurz nach 22 Uhr mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs gewesen. Die Beamten fuhren bei ihrer Einsatzfahrt auch auf der Gegenfahrbahn. Als ein junger Mann die Hermannstraße auf Höhe der Herfurtstraße überquerte, erfasste ihn das Auto. Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr brachten den 19-Jährigen in ein Krankenhaus.

Foto: Thomas Peise