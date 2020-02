Pankow: Bombe gefunden - Berliner Straße gesperrt

In Berlin-Pankow wurde am Montagvormittag laut BVG eine Bombe gefunden (Archivbild).

+++ Bombenfund in Pankow - Berliner Straße gesperrt +++

In Pankow ist am Montagvormittag offenbar eine Bombe gefunden worden. Das melden die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) und die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) beim Kurznachrichtendienst Twitter. Demnach wurde die Bombe auf einer Baustelle an der Berliner Straße gefunden. Experten der Berliner Feuerwehr sind derzeit unterwegs, um den Bombenfund zu untersuchen. Die Straße wurde von der Feuerwehr zwischen Breite Straße und Schulstraße in beiden Richtungen gesperrt. Aufgrund der Straßensperrung kommt es zu Umleitungen auf den Straßenbahn-Linien M1 und 50 sowie auf den Buslinien 155, 250 und 255.

M1/50: wegen eines Bombenfunds in der Berliner Straße werden die Fahrzeuge der Linien umgeleitet. Weitere Informationen folgen. #BVG — BVG Straßenbahn (@BVG_Tram) February 3, 2020

+++ Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus in Oberschöneweide +++

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Oberschöneweide (Treptow-Köpenick) sind am frühen Montagmorgen sechs Menschen verletzt worden. Laut Feuerwehr wurden zwei Personen schwer verletzt - einer der Schwerverletzten wurde vor Ort wiederbelebt. Eine weitere Person wurde laut Feuerwehr mittelschwer und drei Personen leicht verletzt.

Die Brandbekämpfung war erfolgreich, die @Berliner_Fw konnte 6 Personen aus dem Gebäude retten. 2 Personen schwer, 1 Person mittelschwer & 3 Personen leicht verletzt. #EstuK pic.twitter.com/q1bawB1Vbg — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) February 3, 2020

Es brannte im Erdgeschoss einer Wohnung an der Wilhelminenhofstraße. Demnach hatte sich das Feuer zunächst aus dem Treppenhaus in eine Wohnung ausgebreitet. Die zwei Schwerverletzten stammten aus der Erdgeschosswohnung. Rund 80 Feuerwehrleute hätten den Brand gelöscht, sagte der Sprecher. Eine gesamte Evakuierung des viergeschossigen Hauses sei nicht notwendig gewesen. Die Brandursache war zunächst unklar. In Richtung Schnellerstraße war die Straße zwischen Rathenaustraße und Marienstraße noch gesperrt.

+++ Ein Toter und 59 Verletzte bei Unfällen am Wochenende in Brandenburg +++

Am Wochenende ist ein Mensch bei einem Verkehrsunfall in Brandenburg gestorben, 59 weitere wurden verletzt. Laut Polizei gab es insgesamt 402 Unfälle von Freitag bis Sonntag in dem Bundesland.

Zu einem tödlichen Unfall war es am Freitagmorgen im Landkreis Oberspreewald-Lausitz zwischen Tettau und Lauchhammer gekommen, wie ein Sprecher der Polizei-Leitstelle am Montag erklärte. Demnach fuhr ein 77-Jähriger mit seinem Auto von einem Waldweg auf eine Kreisstraße. Dabei ist er demnach mit einem anderen Wagen zusammengeprallt und noch an der Unfallstelle gestorben. Der 29-jährige Fahrer des anderen Autos musste laut Polizei mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.