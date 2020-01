Raser flieht vor Polizei und kracht gegen Baum

Berlin. Ein Raser ist nach einer Verfolgungsjagd in Marzahn-Hellersdorf gegen ein Polizeiauto und dann einen Baum gefahren. Polizisten zogen den 28-Jährigen am Donnerstagabend aus dem Auto, fesselten ihn und brachten ihn in eine Gefangenensammelstelle, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er sei augenscheinlich unverletzt geblieben. Eine Polizeisprecherin ergänzte, dass der Mann eigenen Angaben nach derzeit keinen Führerschein besitze.

Den Angaben nach hatten Polizisten zunächst einen Wagen ohne Kennzeichen in der Marzahner Chaussee gesehen und zum Anhalten aufgefordert. Doch der Fahrer stieg stattdessen aufs Gas. Mindestens einmal habe er eine rote Ampel ignoriert, hieß es. Schließlich landete er laut Polizei in einer Sackgasse, fuhr links in ein ihn verfolgendes Polizeiauto und dann gegen einen Baum. Der Streifenwagen sei nicht mehr fahrfähig gewesen, sodass er in eine Werkstatt gebracht werden musste.