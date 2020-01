Polizisten an Rigaer Straße mit Gemüse beworfen

Polizeieinsatz an der Rigaer Straße in Friedrichshain: In der Nacht zu Freitag bewarfen mutmaßliche Linksextremisten die Polizisten mit Gemüse und blendeten sie mit einem Laserpointer. Die Polizisten überprüften zahlreiche Personen, auch in der Liebigstraße. Sie erteilten Platzverweise und fertigten verschiedene Anzeigen. Festnahmen gab es nach ersten Angaben keine.

( BM/seg )