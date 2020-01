Versuchter Raubüberfall: Wer kennt diese jungen Männer?

Berlin. Die Berliner Polizei fahndet nach drei Unbekannten, die am 22. November 2019 einen 19-Jährigen beraubt haben. Am Donnerstag veröffentlichte die Polizei Fotos der mutmaßlichen Täter und hofft nun auf Mithilfe bei ihrer Identifizierung.

Laut Polizei war der 19-Jährige am 22. November gegen 16.30 Uhr in dem Bus der Linie M29 unterwegs. An der Haltestelle Agathe-Lasch-Platz in Charlottenburg-Wilmersdorf wollte er vom Oberdeck zur Tür des Busses gehen.

Auf dem Weg dorthin soll ihm einer der Gesuchten ein Bein gestellt haben. Der 19-Jährige konnten einen Sturz noch abfangen. Direkt nach dem Aussteigen soll ihn einer der Tatverdächtigen von hinten umklammert haben, während ein zweiter versucht haben soll, ihm das Handy aus der Hand zu reißen.

Mit diesen Bildern sucht die Polizei nach den Angreifern. Foto: Polizei Berlin

Der 19-Jährige konnte sich aus der Umklammerung befreien und flüchten. Er wurde dann von den drei mutmaßlichen Räubern auf die andere Straßenseite verfolgt. Dort soll ihn das Trio eingeholt und zu Boden gebracht haben. Einer der mutmaßlichen Täter soll versucht haben, eine Deo-Sprühdose mit einem Feuerzeug zu entzünden und auf den 19-Jährigen zu richten. In diesem Moment schritt ein unbekannt gebliebener Passant ein; die Angreifer flüchteten ohne Beute.

Der 19-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Alle drei mutmaßlichen Täter werden als Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren, von schlanker Statur und mit dunkler Bekleidung beschrieben.

Raubüberfall in Berlin: Die Kriminalpolizei fragt:

Wer kann Angaben zu den abgebildeten Tatverdächtigen machen?

Wer hat die Tat beobachtet und kann Angaben zum Geschehen machen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Gesuchten geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 2, Charlottenburger Chaussee 75 in 13597 Berlin-Spandau schriftlich oder unter der Rufnummer (030) 4664-273120 (innerhalb der Bürodienstzeit) oder unter (030) 4664-271100 (außerhalb der Bürodienstzeit) entgegen.

