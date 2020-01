Polizei und Feuerwehr Blaulicht-Blog: Auto in Wedding in Flammen

Ein Auto ist bei einem nächtlichen Feuer in Wedding (Mitte) zerstört worden. Der Wagen brannte gegen 2.50 Uhr in der Aroser Allee, wie ein Feuerwehrsprecher am Dienstag sagte. Die Flammen wurden von 15 Einsatzkräften gelöscht. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war zunächst unklar. In Berlin werden nachts immer wieder Fahrzeuge durch Brände beschädigt oder zerstört. Häufig handelt es sich dabei um Brandstiftung. Zuletzt brannten zwei Autos in Tempelhof.

Wegen eines schweren Lkw-Unfalls ist in der Nacht zum Dienstag die Berliner Stadtautobahn (A100) gesperrt worden. Ein Lastwagen mit Anhänger war nach Polizeiangaben an der Abfahrt zum Kurfürstendamm gegen die Barriere zwischen Autobahn und Abfahrt geprallt. Der Anhänger blieb nach dem Unfall schräg auf der Abzäunung hinter der Barriere liegen. Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt, zur Unfallursache machte die Polizei zunächst keine Angaben.

Die Autobahn musste für die Bergungsarbeiten in Richtung Norden zwischenzeitlich gesperrt werden. Die Feuerwehr war unter anderem mit einem Bergungskran vor Ort.