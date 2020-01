Berliner Polizei sucht homophoben Supermarkt-Drängler

Dieser Mann soll in einem Supermarkt in Neukölln einen Kunden homophob beleidigt und attackiert haben.

Berlin. Mit der Veröffentlichung von Kamerabildern sucht die Berliner Polizei nach einem Mann, der am 13. März 2019 gegen 21.40 Uhr in einem Supermarkt an der Reuterstraße in Neukölln einen Kunden schwulenfeindlich beleidigt und auf das Kassenband gedrückt haben soll. Nach Polizeiangaben verdrehte der Gesuchte dem 44 Jahre alten Mann zudem den Arm und verletzte ihn am Handgelenk.

Zuvor soll sich der Mann an der Kasse an wartenden Kunden vorbeigedrängelt haben. Als der 44-Jährige den Drängler auf sein Verhalten ansprach, wurde dieser verbal ausfällig und setzte auch körperliche Gewalt ein, bevor er den Supermarkt verließ.

Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Gesuchten nimmt das Fachkommissariat des Polizeilichen Staatsschutzes beim Landeskriminalamt am Tempelhofer Damm 12 unter der Telefonnummer (030) 4664-953528 oder per E-Mail entgegen.