Neukölln: Gebäude auf Friedhof Buschkrugallee brennt

+++ Gebäude auf Friedhof Buschkrugallee brennt +++

Die Feuerwehr ist in der Nacht zu Montag zu einem Brand nach Neukölln ausgerückt. Gegen Mitternacht brannte ein Gebäude auf dem Friedhof Buschkrugallee. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Als Grund für das Feuer wird Brandstiftung vermutet.

+++ Zwei Tote und 36 Verletzte bei Unfällen am Wochenende in Brandenburg +++

Auf Brandenburgs Straßen sind bei Unfällen am Wochenende 36 Menschen verletzt worden, zwei Männer kamen ums Leben. Zwischen Freitag und Sonntag registrierte das Lagezentrum der Polizei Brandenburg insgesamt 350 Verkehrsunfälle, wie ein Sprecher am Montag sagte. Nach Polizeiangaben ereignete sich ein tödlicher Unfall am Freitagmittag auf der Bundesstraße 2 zwischen Tantow und Geesow (Landkreis Uckermark). Ein 48 Jahre alter Mann kam mit seinem Wagen aus zunächst ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und starb. Der zweite Mann kam am Sonntagabend auf der Autobahn 9 in der Nähe von Treuenbrietzen (Landkreis Potsdam-Mittelmark) ums Leben. Vermutlich wollte der 30-jährige Fußgänger auf Höhe der Raststätte Fläming Ost über die Autobahn zum gegenüberliegenden Rastplatz laufen. Dabei wurde er von einem Auto erfasst und tödlich verletzt.