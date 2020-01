Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife.

In Neukölln hat ein Lkw für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Er steckte unter einer Brücke fest.

Berlin. Ein unter einer Brücke eingeklemmter Lastwagen hat am Donnerstag in Berlin-Neukölln für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Der Laster blieb gegen 10.30 Uhr unter einer Brücke an der Niemetzstraße stecken, wie die Verkehrsinformationszentrale auf Twitter mitteilte.

Die Straße wurde zwischen Saalestraße und Mittelbuschweg für rund eine Stunde gesperrt. Wieso der Lkw eingeklemmt wurde sowie mögliche Folgen für die Brücke waren nach Polizeiangaben zunächst unklar.

