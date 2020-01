Berlin-Neukölln - Lkw steckt unter Brücke fest

+++ Lkw steckt unter Brücke in Neukölln fest +++

Ein unter einer Brücke eingeklemmter Lastwagen hat am Donnerstag in Neukölln für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Der Laster blieb gegen 10.30 Uhr unter einer Brücke an der Niemetzstraße stecken, wie die Verkehrsinformationszentrale auf Twitter mitteilte. Die Straße wurde zwischen Saalestraße und Mittelbuschweg für rund eine Stunde gesperrt. Wieso der Lkw eingeklemmt wurde sowie mögliche Folgen für die Brücke waren nach Polizeiangaben zunächst unklar.

+++ Touristen in Mitte überfallen: Schuss abgegeben +++

Ein Mann hat am Mittwochabend gegen 19.45 Uhr in Mitte zwei Touristen mit einer Schusswaffe überfallen. Der circa 30 Jahre alte Mann sprach die Touristen (36 und 37 Jahre alt) von hinten auf der Zimmerstraße an. Als sie sich umdrehten, soll der Mann die Schusswaffe auf den 36-Jährigen gerichtet haben und auf ihn zugegangen sein, während er Geld von ihm forderte. Nachdem er das Geld übergeben hatte, forderte der Räuber auch das Geld des 37-Jährigen. Der Mann soll dann einen Schuss in die Luft abgegeben haben. Danach flüchtete er.

+++ Nach Einbruchsversuch: Duo festgenommen +++

Polizisten haben am Mittwochnachmittag zwei Männer in Moabit (Mitte) festgenommen. Das Duo versuchte am Hilda-Geiringer-Weg gegen 17.20 Uhr einen Audi aufzubrechen, in dem sich unter anderem eine hochwertige Handtasche befand. Die Männer brachen ihr Vorhaben jedoch ab und flüchteten ohne Beute. Beamte nahmen sie auf der Flucht fest. Bei den Durchsuchungen der Männer wurden Einbruchswerkzeug und Drogen gefunden. Im Polizeigewahrsam wurden ihre Personalien aufgenommen. Anschließend wurden sie für die weiterermittelnde Kriminalpolizei der zuständigen Polizeidirektion eingeliefert.

+++ Polizeiauto kommt in Ahrensfelde von der Straße ab +++

Ein Berliner Polizeiauto ist in Ahrensfelde (Landkreis Barnim) gegen eine Straßenlaterne gefahren. Der Wagen war in der Nacht zum Donnerstag unterwegs zu einem Einsatz, als er aus zunächst ungeklärten Gründen von der Straße abkam, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Verletzt wurde dabei niemand. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar. Erst Mitte Januar war in Berlin-Marzahn ebenfalls ein Polizeiwagen gegen einen Laternenmast gefahren. Dabei wurden drei Beamte leicht verletzt.

Ein Berliner Polizeiwagen ist in Ahrensfelde verunglückt.

Foto: Thomas Peise

+++ Polizei stoppt Schlägerei am Alexanderplatz +++

Polizisten haben Mittwochabend in Mitte über zehn Personen nach einem Landfriedensbruch festgenommen. Zuvor gab es gegen 22 Uhr am Alexanderplatz eine Schlägerei zwischen etwa 20 Personen. Die Polizei stellte die Personalien von elf Personen fest, danach erhielten sie einen Platzverweis. Die Ermittlungen wegen Landfriedensbruches und diverser Körperverletzungsdelikte hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 übernommen.