Tegel (Reinickendorf): Pkw kollidiert mit Lkw - Frau stirbt

Schwerer #Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw auf der #Bernauer_Straße in #Tegel

Eine Frau ist dabei noch an der Einsatzstelle verstorben, eine weitere wurde schwer verletzt vom #Rettungsdienst mit #Notarzt​begleitung in ein Krankenhaus transportiert. pic.twitter.com/AxgZjoVm0R