Bei Bauarbeiten in in Mitte wurde am Dienstagmittag eine Weltkriegsbombe entdeckt. Der 250 Kilogramm schwere Sprengsatz wurde gegen 11.30 Uhr an der Ecke Gruner- und Jüdenstraße direkt am Roten Rathaus gefunden. Der Bereich wurde abgesperrt.

Bei Bauarbeiten in #Mitte wurde heute gg. 11.30 Uhr an der Grunerstr/Jüdenstr. eine 250kg-#Weltkriegsbombe entdeckt. Unsere Kolleg. haben den Bereich abgesperrt, unsere Entschärfer von der #Kriminaltechnik sind vor Ort.

Entschärfer der Kriminaltechnik seien vor Ort, schreibt die Berliner Polizei auf Twitter. Laut RBB soll der Sprengkörper noch am Dienstag entschärft werden.

Mehr in Kürze.