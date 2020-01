Wedding: Einbrecher von Polizei festgenommen

Berlin. Die Polizei hat in Berlin-Wedding ein Einbrecher-Trio auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Nach Angaben der Polizei beobachtete ein Anwohner und ein Polizeikommissaranwärter außer Dienst das Trio (19, 21 und 25 Jahre) am Montagabend an der Rückseite eines Wohnhauses in der Barfusstraße und hörten ein lautes Klirren.

Die Täter sollen zunächst durch das Gebüsch geschlichen und zwischen Balkonen im Hochparterre hin und her gelaufen sein. Nachdem alarmierte Einsatzkräfte eintrafen, sprangen zwei der mutmaßlichen Einbrecher vom Balkon und versuchten zu flüchten, der dritte Täter blieb auf dem Balkon. Alle drei konnten von der Polizei schließlich festgenommen werden. Am Tatort wurde zudem eine beschädigte Balkontür entdeckt, sowie ein Schraubendreher sichergestellt.

