Berlin-Spandau - Unfall - Polizist erschießt verletztes Wildschwein

+++ Polizist erschießt schwer verletztes Wildschwein in Hakenfelde +++

Polizeibeamte in Hakenfelde haben in der Nacht zu Dienstag ein Wildschwein von seinen Leiden erlösen. Das Tier war bei einem Verkehrsunfall an der Niederneuendorfer Allee schwer verletzt worden, so dass ein Polizeibeamter unter Ausschluss einer Gefährdung von Personen gegen 23.50 Uhr einen tödlichen Schuss auf das verletzte Tier abgab.

+++ Auto in Staaken brennt komplett aus +++

Erneut ist in Berlin nachts ein Auto in Brand geraten. Im Ortsteil Staaken fing in der Nacht zu Dienstag ein Fahrzeug an der Obstallee Feuer, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Demnach konnte die Feuerwehr die Flammen zwar unter Kontrolle bringen, aber der Wagen brannte dennoch komplett aus. Verletzt wurde niemand. Wer oder was das Feuer auslöste, war zunächst nicht bekannt. Erst in der vorangegangenen Nacht hatte ein Auto in Siemensstadt gebrannt.

+++ Zeitungsladen in Lichtenrade ausgeraubt +++

Ein Unbekannter hat am Montagabend den Angestellten eines Zeitungsladens in Lichtenrade überfallen. Der Mann betrat das Geschäft an der Straße Alt-Lichtenrade gegen 17.50 Uhr und bedrohte den 40 Jahre alten Mitarbeiter mit einer Pistole. Dann forderte er Geld aus der Kasse. Danach flüchtete der Räuber mit seiner Beute aus dem Geschäft und stieg in ein wartendes Auto. Der Überfallene blieb unverletzt. Die Ermittlungen dauern an.