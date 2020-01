Polizeibericht Berlin: Motorradfahrer in Lankwitz lebensgefährlich verletzt

+++ Motorradfahrer kommt von Fahrbahn ab - lebensbedrohlich verletzt +++

Lebensbedrohliche Verletzungen erlitt am frühen Mittwochmorgen ein Motorradfahrer in der Leonorenstrasse in Lankwitz. Er war in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und vermutlich gegen einen Baum geprallt. Sanitäter mussten den Mann am Ort reanimieren. Anschließend brachten sie ihn in ein Krankenhaus. Der Unfalldienst der Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Mehr Polizeimeldungen:

Bombe am Roten Rathaus ist entschärft

Traktor-Unfall auf Kindergeburtstag: 34-Jährige gestorben

Bewaffnete Räuber überfallen Laden in Reinickendorf