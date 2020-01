Berlin Charlottenburg - Räuber bedroht Mutter und ihr Baby

+++ Räuber bedroht Mutter und Baby in Charlottenburg +++

Am Montagvormittag ist ein Mann nach einem versuchten Raub in Charlottenburg vorläufig festgenommen worden. Nach bisherigen Ermittlungen war eine 38-Jährige gegen 11 Uhr an der Wilmersdorfer Straße unterwegs, als der Mann sie nach einer Zigarette fragte. Dies ignorierte die Frau und lief weiter. Daraufhin soll sich ihr der Mann in den Weg gestellt, ihre vier Monate alte Tochter bedroht und mit einem Besen in ihre Richtung geschlagen haben. Dem Schlag wich die 38-Jährige aus und rettete sich mit dem Baby in ein nahelegendes Geschäft. Polizisten nahmen den 38-Jährigen fest, brachten ihn in einen Polizeigewahrsam und überstellten ihn der Kriminalpolizei. Die 38-Jährige und ihre Tochter blieben unverletzt.

+++ Polizist erschießt schwer verletztes Wildschwein in Hakenfelde +++

Polizeibeamte in Hakenfelde haben in der Nacht zu Dienstag ein Wildschwein von seinen Leiden erlösen. Das Tier war bei einem Verkehrsunfall an der Niederneuendorfer Allee schwer verletzt worden, so dass ein Polizeibeamter unter Ausschluss einer Gefährdung von Personen gegen 23.50 Uhr einen tödlichen Schuss auf das verletzte Tier abgab.

+++ Dealer verkauft Drogen an 17-Jährigen +++

Ein Dealer hat am Montagabend in Kreuzberg Drogen an einen Minderjährigen verkauft. Zivilpolizisten hatten den Kauf gegen 19.10 Uhr an der Falckensteinstraße beobachtet. Die Fahnder kontrollierten den 17-Jährigen in der U-Bahn und fanden ein Tütchen Cannabis in seiner Jackentasche. Nachdem der mutmaßliche Rauschgifthändler gegen 19.50 Uhr wieder in der Straße erschien, nahmen ihn Beamte fest. Bei ihm fanden sie zehn Tütchen Cannabis, 53 Ecstasy Tabletten und 220 Euro Bargeld. Der 22-Jährige wurde festgenommen. Gegen ihn und den 17-jährigen Käufer wurden Strafermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Handels und des Erwerbs von Marihuana eingeleitet.

+++ Mann bedroht Passanten mit Messer +++

Die Polizei hat am Montagabend in Spandau einen 49-Jährigen festgenommen, der zunächst einen 32-Jährigen nach einer Zigarette gefragt und seiner Bitte mit einem Messer Nachdruck verliehen haben soll. Anschließend bedrohte der Mann auch noch einen 17-Jährigen und fragte diesen nach Drogen. Polizisten nahmen den 49-Jährigen fest. Wie sich herausstellte, hatte der Mann vorher versucht, eine Hose aus einem Bekleidungsgeschäft zu stehlen und dabei eine Angestellte mit einem Messer bedroht.

+++ Polizei fasst Einbrecher-Trio +++

Die Polizei hat in Wedding ein Einbrecher-Trio auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Nach Angaben der Polizei beobachtete ein Anwohner und ein Polizeikommissaranwärter außer Dienst das Trio (19, 21 und 25 Jahre) am Montagabend an der Rückseite eines Wohnhauses in der Barfusstraße und hörten ein lautes Klirren. Die Täter sollen zunächst durch das Gebüsch geschlichen und zwischen Balkonen im Hochparterre hin und her gelaufen sein. Nachdem alarmierte Einsatzkräfte eintrafen, sprangen zwei der mutmaßlichen Einbrecher vom Balkon und versuchten zu flüchten, der dritte Täter blieb auf dem Balkon. Alle drei konnten von der Polizei schließlich festgenommen werden. Am Tatort wurde zudem eine beschädigte Balkontür entdeckt, sowie ein Schraubendreher sichergestellt.

+++ Verspätungen bei der Berliner S-Bahn im Berufsverkehr +++

Fahrgäste der Berliner S-Bahn mussten am Dienstagmorgen Geduld und Zeit mitbringen: Wegen einer technischen Störung an einem Zug in Springpfuhl sowie einer Störung am Bahnübergang in Zeuthen kam es zu Verspätungen und Ausfällen, wie die S-Bahn Berlin twitterte. Demnach fuhren Züge der Linie S8 wegen der Störung am Bahnübergang zunächst nur zwischen Birkenwerder und Grünau. Fahrgäste waren aufgefordert, ab Grünau auf die S46 auszuweichen. Ab etwa 8.30 Uhr fuhr die S8 wieder auf der üblichen Strecke. Zudem verspäteten sich Züge auf den Linien S5, S7 und S75 nach der technischen Störung an einem Zug im Bahnhof Springpfuhl und fielen vereinzelt ganz aus.

+++ Frau ertappt in Grunewald vier Einbrecher +++

Polizisten haben am Montagabend eine Frau und einen Mann in Grunewald festgenommen. Eine Anwohnerin hatte, als sie nach Hause kam, gegen 18.10 Uhr an der Fontanestraße eine Frau vor ihrem Haus bemerkt. Dabei fiel ihr auf, dass die Jalousien ihrer Wohnungsfenster im Erdgeschoss nicht heruntergerollt waren und überprüfte das. In diesem Moment sprangen drei Männer aus dem Gebüsch vor ihren Fenstern und flüchteten mit der Frau in Richtung S-Bahnhof Grunewald. Polizisten, die den Vorfall bemerkt hatten, nahmen die Verfolgung auf und konnten die Frau und einen Mann am S-Bahnhof Westkreuz festnehmen. Sie brachten die 31-Jährige und den 28-Jährigen auf eine Wache, wo sie erkennungsdienstlich behandelt und der Kriminalpolizei übergeben wurden. Bei den beiden fanden die Beamten Einbruchswerkzeug und Schmuck und leiteten ein Strafermittlungsverfahren ein. Die zwei Komplizen der Festgenommenen konnten unerkannt flüchten.

+++ Betrunkener schlägt BVG-Mitarbeiter - Festnahme +++

Ein Betrunkener hat einen BVG-Mitarbeiter am Montagmittag am U-Bahnhof Rosenthaler Platz in Mitte mit einem Teleskopschlagstock angegriffen und verletzt. Der 40 Jahre alte Mitarbeiter verfolgte den Angreifer.. Es gelang ihm, den 33-Jährigen zu Boden zu bringen und ihn festzuhalten, bis die Polizei eintraf. Zuvor hatte sich ein Vorfall in dem U-Bahnhof ereignet. Kurz nach 12 Uhr hielt sich der 33-Jährige dort mit drei weiteren Männern auf, mit denen er vorbeilaufende Fahrgäste lautstark anpöbelte. Der Mitarbeiter verwies die Männer des Bahnhofs, die seiner Anweisung nur widerwillig nachkamen. Stattdessen soll der Tatverdächtige seinen Teleskopschlagstock aus seinem Rucksack gezogen und damit dem 40-Jährigen auf den Rücken geschlagen haben. Darüber hinaus soll er den Mitarbeiter bespuckt und beleidigt haben. Eine vor Ort durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von rund 0,8 Promille. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung und einer Blutentnahme kam der Festgenommene wieder auf freien Fuß.

+++ Auto in Staaken brennt komplett aus +++

Erneut ist in Berlin nachts ein Auto in Brand geraten. Im Ortsteil Staaken fing in der Nacht zu Dienstag ein Fahrzeug an der Obstallee Feuer, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Demnach konnte die Feuerwehr die Flammen zwar unter Kontrolle bringen, aber der Wagen brannte dennoch komplett aus. Verletzt wurde niemand. Wer oder was das Feuer auslöste, war zunächst nicht bekannt. Erst in der vorangegangenen Nacht hatte ein Auto in Siemensstadt gebrannt.

+++ Zeitungsladen in Lichtenrade ausgeraubt +++

Ein Unbekannter hat am Montagabend den Angestellten eines Zeitungsladens in Lichtenrade überfallen. Der Mann betrat das Geschäft an der Straße Alt-Lichtenrade gegen 17.50 Uhr und bedrohte den 40 Jahre alten Mitarbeiter mit einer Pistole. Dann forderte er Geld aus der Kasse. Danach flüchtete der Räuber mit seiner Beute aus dem Geschäft und stieg in ein wartendes Auto. Der Überfallene blieb unverletzt. Die Ermittlungen dauern an.

+++ Mann überfällt Supermarkt-Angestellte in Neukölln aus +++

Am Montagmittag hat ein mit einem Messer bewaffneter Mann einen Überfall auf einen Supermarkt in Neukölln verübt. Nach Zeugenaussagen soll der unmaskierte Mann gegen 13.30 Uhr über eine Laderampe am Hintereingang des Geschäfts auf zwei Mitarbeiterinnen der Filiale an der Sonnenallee zugestürmt sein. Während sich eine der beiden Frauen in Sicherheit bringen und die Polizei verständigen konnte, wurde ihre Kollegin von dem Unbekannten mit dem Messer bedroht und aufgefordert Geld auszuhändigen. Die verängstigte Frau kam der Aufforderung nach und der Räuber flüchtete zu Fuß in Richtung Leo-Slezak-Straße. Die Mitarbeiterin blieb unverletzt. Die Ermittlungen dauern an.