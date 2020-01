Altglienicke: Polizist angegriffen und ausländerfeindlich beleidigt

+++ Polizist angegriffen und ausländerfeindlich beleidigt +++

Ein 21-Jähriger hat am Dienstagabend einen Polizisten bei einem Einsatz in Altglienicke erst angegriffen und dann ausländerfeindlich beleidigt. Wie die Polizei mitteilte, waren die Beamten zur Unterstützung von Ordnungsamtsmitarbeitern gegen 20.35 Uhr an der Lehmusstraße wegen Ruhestörung im Einsatz. Dabei sollte die Musikanlage des 21 Jahre alten Verursachers sichergestellt werden. "Wild gestikulierend verwies der aggressive junge Mann die Einsatzkräfte aus der Wohnung", heißt es in der Mitteilung der Polizei. Dabei sei ein Polizeimeister zunächst am Kopf getroffen worden. Der 21-Jährige sei daraufhin "mit Zwang auf ein Bett gesetzt worden". Dann habe er angefangen, den Beamten ausländerfeindlich zu beleidigen. Die Einsatzkräfte stellten die Musikanlage sicher, die Personalien fest und verließen anschließend die Wohnung. Der 21-Jährige muss sich nun wegen tätlichen Angriffs gegen den Polizisten und wegen ausländerfeindlichen Beleidigungen verantworten. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

+++ Motorradfahrer kommt von Fahrbahn ab - lebensbedrohlich verletzt +++

Lebensbedrohliche Verletzungen erlitt am frühen Mittwochmorgen ein Motorradfahrer in der Leonorenstrasse in Lankwitz. Er war in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und vermutlich gegen einen Baum geprallt. Sanitäter mussten den Mann am Ort reanimieren. Anschließend brachten sie ihn in ein Krankenhaus. Der Unfalldienst der Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

+++ Tankstelle überfallen - Angestellte mit Messer bedroht +++

Eine Tankstelle in Hellersdorf ist in der Nacht zu Mittwoch überfallen worden. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat ein Mann gegen 22 Uhr die Tankstelle in der Riesaer Straße,holte sich Getränkedosen aus dem Kühlregal und ging damit zur Kasse. Dort erkannte die 59 Jahre alte Angestellte, dass der Mann maskiert war. Der Mann soll die Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht und Geld gefordert haben. Er flüchtete mit der Beute. Ein Raubkommissariat ermittelt.

+++ Senior bei Notbremsung einer Tram schwer verletzt +++

Bei einem Sturz in einer Straßenbahn in Mitte hat sich ein 82 Jahre alter Mann am Dienstag schwer verletzt. Der Fahrer der Tram der Linie M13 hatte eine Notbremsung eingeleitet, weil eine Fußgängerin auf die Gleise gefallen und dort liegengeblieben war. Die 64 Jahre alte Frau soll gegen 11.40 Uhr bei Rot die Straßenbahngleise in der Osloer Straße in Höhe Heinz-Galinski-Straße überquert haben und gestolpert sein. Der Senior fiel bei der Notbremsung und zog sich schwere Kopf- und Rumpfverletzungen zu. Ein Notarzt und Sanitäter versorgten den Verletzten und brachten ihn anschließend zur stationären Behandlung in eine Klinik.

