Spandau: Auto in Siemensstadt ausgebrannt

+++ Auto in Siemensstadt ausgebrannt +++

Ein Auto ist bei einem nächtlichen Feuer im Berliner Ortsteil Siemensstadt zerstört worden. Das Fahrzeug brannte am Sonntagabend kurz nach 22.00 Uhr in der Nonnendammallee, wie ein Feuerwehrsprecher am Montag sagte. Die Feuerwehr war mit 12 Einsatzkräften vor Ort und löschte die Flammen. Verletzt wurde niemand. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar.

+++ Feuerwehreinsatz: Scharnweberstraße gesperrt +++

Die Scharnweberstraße in Reinickendorf wurde am Montagnachmittag in beiden Richtungen gesperrt. Betroffen ist der Abschnitt Kurt-Schumacher-Platz bis Eichborndamm/Antonienstraße. Grund ist laut BVG ein Feuerwehr-Einsatz. Der Verkehr wird über die Bundesautobahn umgeleitet.

+++ Polizisten an der Rigaer Straße angegriffen +++

Polizisten sind bei einem Einsatz in der Nähe des linken Wohnprojekts „Liebig34“ in Friedrichshain mit Feuerlöschpulver attackiert worden. Dabei wurden zwei Beamte leicht verletzt, wie ein Sprecher sagte. Die Einsatzkräfte waren in der Nacht zu Montag wegen zwei kleinerer Brände im Bereich Rigaer Straße/Ecke Liebigstraße Laut Polizeisprecher habe ein Unbekannter den beiden Polizisten Feuerlöschpulver ins Gesicht gesprüht und damit leicht verletzt. Beide litten unter Atmennot, im Krankenhaus behandelt werden mussten sie jedoch nicht. Zuvor hatten Unbekannte zwei kleinere Brände gelegt: auf der Straße liegende Weihnachtsbäume wurden angezündet, kurz darauf dann ein E-Roller und Gerümpel.

+++ Brand in Turnhalle an der Schillerstraße +++

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag Feuer auf einem Schulgelände an der Schillerstraße in Charlottenburg gelegt. Anwohner alarmierten gegen 23 Uhr die Feuerwehr, als sie Flammen aus der Turnhalle emporlodern sahen. Menschen wurden nicht verletzt. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes ermittelt.

+++ Polizei greift gegen Volksverhetzer durch +++

Zwei Fälle von Volksverhetzung beschäftigten am Sonntag die Berliner Polizei. In der Corinthstraße in Friedrichshain hatte eine Anwohnerin die Polizei gegen 16.30 Uhr wegen Ruhestörung alarmiert. Als die Beamten wieder abgerückt waren, soll der 36 Jahre alte Lärmverursacher einen Zettel mit volksverhetzendem Inhalt an der Tür der Frau angebracht haben. Die Polizist rückte erneut an und fand den Mann alkoholisiert (1,6 Promille) in seiner Wohnung vor. Die Beamten beschlagnahmten umfassendes Beweismaterial. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung kam der Mann wieder frei.

Am U-Bahnhof Frankfurter Allee in Lichtenberg bettelte ein 31-Jähriger Passanten an und spuckte einer 26-Jährigen ins Gesicht. Ein Zeuge alarmierte die Polizei. Bis die Einsatzkräfte eintrafen, soll der Mann den Hitlergruß gezeigt und „Heil Hitler“ gerufen haben. Die Atemalkoholmessung ergab einen Wert von rund 2,2 Promille. Der 31-Jährige wurde nach erkennungsdienstlichen Maßnahmen und einer Blutentnahme wieder auf freien Fuß gesetzt.