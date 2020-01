In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Montag, 20. Januar 2020.

Polizei und Feuerwehr Blaulicht-Blog: Auto in Siemensstadt ausgebrannt

+++ Auto in Siemensstadt ausgebrannt +++

Ein Auto ist bei einem nächtlichen Feuer im Berliner Ortsteil Siemensstadt zerstört worden. Das Fahrzeug brannte am Sonntagabend kurz nach 22.00 Uhr in der Nonnendammallee, wie ein Feuerwehrsprecher am Montag sagte. Die Feuerwehr war mit 12 Einsatzkräften vor Ort und löschte die Flammen. Verletzt wurde niemand. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar.