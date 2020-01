Unfall in Berlin: Radfahrer stirbt unter BVG-Bus

Bei einem Verkehrsunfall ist in Johannisthal ein Fahrradfahrer ums Leben gekommen. Es ist der zweite tote Fahrradfahrer in diesem Jahr.

Berlin. In Berlin ist erneut ein Fahrradfahrer ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich auf dem Groß-Berliner Damm Ecke Pilotenstraße in Johannisthal. Nach ersten Informationen von vor Ort hatte der Fahrer eines BVG-Busses den Radfahrer, dessen Identität zunächst nicht gesichert feststand, angeblich beim Rechtsabbiegen überfahren. Bis zur zweifelsfreien Identifizierung wollte die Polizei keine Angaben über das Alter oder Geschlecht der Person machen.

Wie die Feuerwehr über Twitter mitteilte, wurde die Person eingeklemmt. Sie verstarb noch am Unfallort. Der Busfahrer und ein weiterer Passant seien ins Krankenhaus gekommen, sie stünden unter Schock, hieß es. Laut Polizei sollen Fahrgäste in dem Bus gewesen sein. Die Feuerwehr war mit 40 Einsatzkräften vor Ort.

Schwerer #Verkehrsunfall in #Johannisthal

Die @Berliner_fw wurden zum Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person zum #Groß_Berliner_Damm alarmiert. 40 Kräfte darunter #Rüstgruppe #NEF 3 #RTW waren im Einsatz. Eine Person verstarb am Einsatzort, 2 Personen kamen ins Krankenhaus. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) January 19, 2020

Tödlicher Unfall in Johannisthal: Polizei ermittelt zum genauen Hergang

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen. Der Groß-Berliner Damm werde stadtauswärts noch bis ca. 16.30 Uhr gesperrt sein, so die Polizei. Nähere offizielle Informationen zu den Unfallumständen lagen zunächst nicht vor.

Eine Karte zeigt, wo sich der tödliche Unfall in Berlin-Johannisthal ereignet hat.

Es ist der zweite Radfahrer in diesem Jahr, der im Berliner Straßenverkehr ums Leben gekommen ist. Zuletzt war eine 68-Jährige am Kottbusser Tor in Kreuzberg von einem Lkw überfahren worden. Sie starb noch an der Unfallstelle. Der tödliche Unfall hatte die Diskussion um die Sicherheit auf Berliner Straßen und um verpflichtende Abbiegeassistenten für Lkw befeuert.