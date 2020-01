Flucht nach Einbruch: Audifahrer rammt anderes Auto

Auf der Flucht nach einem Einbruch ist am Sonntagmorgen gegen sechs Uhr in Charlottenburg ein Audi mit einem Toyota zusammengestoßen. Zuvor wurde laut Polizei in ein Elektronikgeschäft an der Wilmersdorfer Straße eingebrochen. Der Unfall ereignete sich an der Ecke Kant- und Windscheidstraße.

Laut Zeugenaussagen war der Audi mit mehr als 100 Stundenkilometern in westlicher Richtung auf der Kantstraße unterwegs, raste bei roter Ampel auf die Kreuzung und kollidierte mit dem aus Süden kommenden Toyota. Nachdem beide Fahrzeuge standen, flüchteten laut Polizei drei bislang unbekannte Personen aus dem Audi.

Fluchtwagen gehört Mitglied arabischer Großfamilie

Nach Informationen der Berliner Morgenpost ist der Wagen auf ein Mitglied einer arabischen Großfamilie zugelassen. Die beiden Insassen des Toyota wurden nur leicht verletzt. Einer musste zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus, der andere lehnte die ärztliche Versorgung ab.

An derselben Kreuzung starb im Juni 2018 die 21 Jahre alte Studentin Johanna H. Sie wurde von Milinko P. totgefahren, der nach einem Einbruch in Wilmersdorf vor der Polizei floh. P. wurde mittlerweile wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt.