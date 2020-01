Blaulicht-Blog: Tram erfasst Auto

+++ Tram erfasst abbiegendes Auto +++

Eine Tram hat in der Nacht zu Sonntag in Pankow ein Auto erfasst. Ersten Angaben von vor Ort zufolge wollte die Fahrern des Wagen offenbar von der Wisbyer Straße nach links in die Trelleborger Straße abbiegen und übersah dabei die Straßenbahn. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen in den Grünstreifen geschleudert. Die Autofahrerin wurde verletzt.

+++ Brand in Wohnanlage in Lichterfelde +++

In Lichterfelde kam es im Keller einer Wohnanlage zu einem Brand.

Foto: Thomas Peise

In einem Keller einer Wohnanlage in Lichterfelde ist in der Nacht zu Sonntag ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte nach Informationen von vor Ort mit drei Staffeln an und hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Die Brandursache ist noch unklar.