Friedrichshain: Auto kommt von Fahrbahn ab

+++ Autofahrer kommt von Fahrbahn ab und prallt gegen Pkw +++

Auf der Karl-Marx-Allee in Friedrichshain hat sich in der Nacht zu Sonnabend ein schwerer Unfall ereignet. Ein Autofahrer kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein geparktes Fahrzeug, welches auch auf einen davor stehenden Pkw geschoben wurde. An zwei von drei Pkw entstand ein Totalschaden. Der Unfallverursacher wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus.

+++ Feuer in Einfamilienhaus - Mann stirbt in Eberswalde +++

Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus ist in Eberswalde (Barnim) ein Mann ums Leben gekommen. „Zwei weitere Menschen erlitten Rauchvergiftungen“, sagte ein Sprecher des Lagezentrums am Samstagmorgen. Der Brand war am späten Freitagabend in dem Gebäude ausgebrochen. Die Feuerwehr löschte die Flammen. „Warum es brannte, ist noch nicht klar“, erklärte der Sprecher.

Ein Einfamilienhaus brannte in Eberswalde.

Foto: Peise