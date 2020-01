Unfall in Friedrichshain: Auto überschlägt sich - Zwei Verletzte

+++ Jugendliche bei Unfall schwer verletzt +++

Eine Fußgängerin ist in Kreuzberg von einem Taxi erfasst und schwer verletzt worden. Wie es zu dem Unfall am Donnerstagabend auf der Oranienstraße kam, war zunächst unklar, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Die Jugendliche wurde in ein Krankenhaus gebracht.

In Westend wurden bei einem Unfall mehrere Autos beschädigt.

Foto: Thomas Peise

+++ Mann sticht mit Messer zu +++

Am Lüdenscheider Weg in Haselhorst hat ein 36-Jähriger mit einem Messer unvermittelt auf eine Frau eingestochen. Die 24-Jährige wurde am Rücken verletzt und kam ins Krankenhaus. Der Mann lief im Anschluss weiter in die Gartenfelder Straße, wo er einen Spätkauf betrat und auf eine 40-jährige Mitarbeiterin einprügelte. Auch mit einer Bierflasche soll der 36-Jährige zugeschlagen haben. Die Angegriffene lief schreiend aus dem Geschäft. Gäste einer benachbarten Cocktailbar konnten den 36-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Er kam nach erkennungsdienstlicher Behandlung in die Psychiatrie.

+++ Mercedesfahrer überfährt Poller und kracht in geparkte Autos +++

Auf der Reichstraße in Westend hat ein Mercedesfahrer einen schweren Unfall verursacht. Der Mann verlor die Kontrolle über sein Fahrezeug, versuchte auszuweichen und krachte in mehrere geparkte Autos, die ineinander geschoben wurden. Vier Personen wurden verletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Als Amphibienfahrzeug ungeeignet - E-Roller in der Spree

Foto: Thomas Peise

+++ Mehrere E-Roller und Räder in der Spree versenkt +++

Im Bereich des Rolandufers in Mitte wurden in der Nacht sechs E-Roller und zwei Fahrräder in der Spree entdeckt. Unbekannte hatten sie in den Fluss geworfen.

