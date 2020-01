Unfall in Friedrichshain: Auto überschlägt sich - Zwei Verletzte

+++ Jugendliche bei Unfall schwer verletzt +++

Eine Fußgängerin ist in Kreuzberg von einem Taxi erfasst und schwer verletzt worden. Wie es zu dem Unfall am Donnerstagabend auf der Oranienstraße kam, war zunächst unklar, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Die Jugendliche wurde in ein Krankenhaus gebracht.

In Westend wurden bei einem Unfall mehrere Autos beschädigt.

Foto: Thomas Peise

+++ Mercedesfahrer überfährt Poller und kracht in geparkte Autos +++

Auf der Reichstraße in Westend hat ein Mercedesfahrer einen schweren Unfall verursacht. Der Mann verlor die Kontrolle über sein Fahrezeug, versuchte auszuweichen und krachte in mehrere geparkte Autos, die ineinander geschoben wurden. Vier Personen wurden verletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Als Amphibienfahrzeug ungeeignet - E-Roller in der Spree

Foto: Thomas Peise

+++ Mehrere E-Roller und Räder in der Spree versenkt +++

Im Bereich des Rolandufers in Mitte wurden in der Nacht sechs E-Roller und zwei Fahrräder in der Spree entdeckt. Unbekannte hatten sie in den Fluss geworfen.

