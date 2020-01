Nackte Tote aus Spree geborgen - Wer kennt dieses Tattoo?

Berlin. Am 18. Dezember 2019 wurde in der Spree in Friedrichshain eine im Wasser treibende Tote entdeckt. Feuerwehrkräfte bargen die leblose, unbekleidete Frau auf Höhe der Michaelbrücke nahe der Jannowitzbrücke.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler muss sie sich zuvor schon mehrere Tage bis Wochen im Wasser befunden haben. Hinweise auf ein Tötungsdelikt liegen nicht vor. Bisher konnte die Identität der Frau trotz intensiver Ermittlungen nicht geklärt werden.

Die Tote hat im Bereich des Schlüsselbeins eine Tätowierung, anhand derer die Ermittler der Vermisstenstelle sich Hinweise auf die Identität der Frau erhoffen.

Personenbeschreibung

172 Zentimeter groß

etwa 60 Kilogramm schwer

zwischen 25 und 40 Jahren alt

etwa fünf Zentimeter langes, dunkelblondes Haar

Ohrlöcher an beiden Ohren

oberhalb des linken Schlüsselbeins eine dunkle Tätowierung in Form einer abstrakten Blume oder eines Mondes

Die Kriminalpolizei fragt

Wer kennt oder vermisst die oben beschriebene Frau?

Wer kann Angaben zu dem abgebildeten Tattoo machen?

Hinweise nehmen die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30 in Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664-912444, per E-Mail an vermisstenstelle@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.