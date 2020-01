Unfall Berlin-Friedrichshain: Pkw überschlägt sich bei Zusammenstoß

+++ Unfall auf Kreuzung in Friedrichshain - zwei Menschen verletzt +++

Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos auf einer Kreuzung in Friedrichshain sind zwei Menschen verletzt worden. Bei dem Unfall am Mittwochabend auf der Kreuzung Frankfurter Tor überschlug sich eines der Fahrzeuge, wie ein Sprecher am Donnerstagmorgen sagte. Es blieb auf dem Dach liegen. Die Feuerwehr richtete den Pkw wieder auf. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die beiden Verletzten kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Weitere Details zu den Unfallbeteiligten machte die Feuerwehr nicht. Die Unfallursache war zunächst unklar.

+++ Verdächtiger Gegenstand sorgt für Sperrungen am Alex +++

Ein verdächtiger Gegenstand sorgte am in der Nach zu Donnerstag in der Zeit von 00.30 Uhr bis 03.00 Uhr für Straßensperrungen am Alexanderplatz in Mitte. Dort wurde unter einer Bahnbrücke an der Grunerstraße ein verdächtiges Paket gefunden. Mithilfe eines Roboters wurde der Gegenstand untersucht. Auch der Bahnverkehr oberhalb wurde eingestellt. Nach 2,5 Stunden konnte Entwarnung gegeben werden.

Mithilfe eines Roboters untersuchen Einsatzkräfte den verdächtigen Gegenstand.

Foto: Thomas Peise

Mehr Polizeiberichte:

„Scheiß Ami“: Mann beleidigt und ins Gesicht geschlagen

Mutmaßlichem Drogendealer misslingt Flucht mit E-Roller

Betrug bei Online-Kleinanzeigen erkennen