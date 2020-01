Berlin-Alexanderplatz: Verdächtiger Gegenstand sorgt für Sperrungen

+++ Unfall auf Kreuzung in Friedrichshain - zwei Menschen verletzt +++

Einer der Pkw überschlug sich bei dem Zusammenstoß in Friedrichshain und blieb auf dem Dach liegen.

Foto: Thomas Peise

Bei einem Unfall in der Nacht zu Donnerstag in Friedrichshain sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Ein 25 Jahre alter VW-Fahrer kollidierte an der Kreuzung Frankfurter Tor mit einem 33 Jahre alten Toyota-Fahrer. Der Toyota-Fahrer überschlug sich und blieb auf der Warschauer Straße auf dem Dach liegen. Die schwer beschädigten Fahrzeuge wurden von der Feuerwehr geborgen. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 5 führt die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang, zu dem es bislang unterschiedliche Angaben gibt.

+++ Tesla-Fahrer fährt gegen Ampel +++

In Prenzlauer Berg (Pankow) ist ein Autofahrer in der Nacht zu Donnerstag gegen 1.20 Uhr mit einem Tesla gegen eine Fußgängerampel gefahren. Anschließend flüchtete er zu Fuß mit seiner Beifahrerin. Laut Zeugen-Aussagen soll der Autofahrer auf der Prenzlauer Allee mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren sein. An der Kreuzung Prenzlauer Allee/Grellstraße wollte der Fahrer nach rechts abbiegen - doch er verlor die Kontrolle über den Wagen und prallte gegen eine Ampel auf der Mittelinsel der Grellstraße. Das Unfallfahrzeug wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zu dem Fahrer dauern an.

+++ Mann im Görlitzer Park Bierflasche auf Kopf geschlagen +++

Ein 22-jähriger Mann ist Donnerstagabend gegen 20.15 Uhr in Kreuzberg von zwei Unbekannten ausgeraubt worden. Im Görlitzer Park wurde ihm in der Nähe eines Cafes mit einer gefüllten Bierflasche von hinten auf den Kopf geschlagen. Einer der beiden Angreifer umklammerte den 22-Jährigen und klaute ihn Geld aus der Hosentasche. Die Täter flüchteten zu Fuß. Der 22-Jährige erlitt Kopfverletzungen. Der Mann schätzte, dass die Angreifer zwischen 17 bis 20 Jahre alt waren. Ein Raubkommissariat in der Polizeidirektion 5 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

+++ Verdächtiger Gegenstand sorgt für Sperrungen am Alex +++

Ein verdächtiger Gegenstand sorgte in der Nacht zu Donnerstag in der Zeit von 00.30 Uhr bis 03.00 Uhr für Straßensperrungen am Alexanderplatz in Mitte. Dort wurde unter einer Bahnbrücke an der Grunerstraße ein verdächtiges Paket gefunden. Mithilfe eines Roboters wurde der Gegenstand untersucht. Auch der Bahnverkehr oberhalb wurde eingestellt. Nach 2,5 Stunden konnte Entwarnung gegeben werden.

+++ Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg wird gesprengt +++

In einem Wald in Beelitz (Potsdam-Mittelmark) wird am Freitag gegen 11 Uhr eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gesprengt. Für die Sprengung wird ein Sperrkreis von 600 Metern um den Fundort im Ortsteil Reesdorf eingerichtet, wie die Stadt mitteilte. Eine Evakuierung sei nicht erforderlich. Allerdings wird die Autobahn A9 zwischen den Anschlussstellen Beelitz und Beelitz-Heilstätten in beide Richtungen für etwa 10 bis 15 Minuten gesperrt. Eine Umleitung wird nicht eingerichtet, da diese über die Bundesstraße B246 führen würde, die ebenfalls gesperrt sein wird. Zwischen 10 Uhr und 12 Uhr kann zu erheblichen Verkehrseinschränkungen kommen, teilte die Stadt weiter mit. Die Bewohner des Ortsteils Reesdorf sowie angrenzender Orte werden aufgerufen, zwischen 10 Uhr und 12 Uhr nicht den Wald zu betreten.

