Anschlag auf Fahrzeug der Berliner Polizeigewerkschaft

Berlin. Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch ein Fahrzeug der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Berlin zerstört. Das Fahrzeug war in einer Tiefgarage an der Kurfürstenstraße in Schöneberg geparkt. In dem Gebäude hat die GdP ihre Geschäftsstelle.

Die bisher unbekannten Täter schlugen die Scheiben des Fahrzeugs ein, zerstachen die Reifen, sprühten mit einem Feuerlöscher den Innenraum ein und gossen eine unbekannte Flüssigkeit aus. An einer Wand der Garage waren Parolen aufgesprüht. Das Landeskriminalamt ermittele, sagte Jendro der Berliner Morgenpost. Bei dem Auto handele es sich um das zentrale Einsatzfahrzeug der GdP.

Die @GdPHauptstadt hat in der Nacht Besuch von Extremisten bekommen - Unser Betreuungsfahrzeug wurde entglast, Reifen zerstört, im Inneren Flüssigkeit verspritzt - Diese menschenverachtenden Taten schüchtern uns nicht ein, denn wir stehen für einen demokratischen Rechtsstaat pic.twitter.com/PxkwsAyrm9 — Benjamin Jendro (@Djeron7) January 15, 2020

Jendro verurteilte den Anschlag scharf. "Diese menschenverachtenden Taten schüchtern uns nicht ein, denn wir stehen für einen demokratischen Rechtsstaat", twitterte er. Er habe Anzeige wegen Einbruch und Sachbeschädigung gestellt, sagte er der Berliner Morgenpost.

Im Internet bekannten sich Linksextreme in einem Bekennerschreiben zu dem Anschlag. Demnach werfen die Täter der Gewerkschaft Duldung von Polizeigewalt und politische Beeinflussung vor. Außerdem riefen sie zu einer Demonstration anlässlich des Europäischen Polizeikongresses im Februar auf, an dem auch die GdP teilnimmt.

Gewalt gegen Polizisten und Feuerwehrleute nimmt zu

Erst vor wenigen Tagen hatte Polizeipräsidentin Barbara Slowik erklärt, dass in Berlin täglich im Schnitt 19 Polizisten Opfer einer Gewalttat würden. Solche Taten gegen Beamte summierten sich 2019 auf fast 7000. Das sei gegenüber dem Vorjahr ein leichter Anstieg gewesen. Zudem würden ihre Kolleginnen und Kollegen immer wieder beleidigt, bedroht und beschimpft.

Auch der Landesbranddirektor Karsten Homrighausen berichtete im Gespräch mit der Berliner Morgenpost, dass die Gewalt gegen Einsatzkräfte der Feuerwehr in Berlin weiter ansteige: Im vergangenen Jahr habe die Berliner Feuerwehr 200 Angriffe auf Einsatzkräfte verzeichnet.

