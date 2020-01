Unfall Berlin-Mitte: Betrunkener Mercedes-Fahrer rammt Auto

+++ Betrunkener Mercedes-Fahrer rammt in Lichtenberg Auto +++

An der Siegfriedstraße in Lichtenberg hat sich am Abend ein Auffahrunfall ereignet. Ein mit zwei Personen besetzter Mercedes fuhr auf einen an einer roten Ampel stehendes Auto auf. nach dem Aufprall wollte der Fahrer des Mercedes flüchten. Polizisten konnten den Mann festnehmen. Er und auch sein Beifahrer waren stark alkoholisiert. Der Unfallfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand hoher Sachschaden.

+++ Keller brennt in Wohnhaus in Mitte +++

In der Nacht zu Mittwoch hat es an der Tucholskystrasse in Mitte in einem Keller gebrannt. Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen. Die Rettungskräfte betreuten mehrere Personen vor Ort. Die Brandursache ist bislang unklar und wird ermittelt. Die Feuerwehr war mit vier Staffeln im Einsatz.