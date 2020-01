In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Dienstag, 14. Januar 2020.

Gegen 23.30 Uhr kam es am Montagabend zu einem Verkehrsunfall auf der Sonnenallee in Neukölln. Auf Höhe des S-Bahnhofs Köllnische Heide durchbrach ein Smart einen Zaun auf dem Mittelstreifen der Sonnenallee, streifte ein Taxi, schleuderte nach rechts und durchbrach erneut einen Zaun auf dem Mittelstreifen. Erst auf dem Bürgersteig der Sonnenallee, am Krebsgang, kam der Kleinwagen zum Stehen.