Blaulicht-Blog: Feuerwehr löscht Wohnungsbrand in Neukölln

+++ Feuerwehr löscht Wohnungsbrand in Neukölln +++

Am Sonntagabend musste die Feuerwehr zu einem Brand an der Harzer Straße in Neukölln ausrücken. Im fünften Obergeschoss brannte es zunächst auf einem Balkon. Die Flammen griffen auch auf die Wohnung über. Polizisten, die zuerst am Einsatzort eintrafen, brachten den Wohnungsmieter in Sicherheit. Die Feuerwehr rückte mit vier Staffeln an und löschte den Brand.

Die Harzer Straße war in Höhe Bouchestraße aufgrund der Restlöscharbeiten gesperrt. Eine Buslinie der BVG war in der Zeit unterbrochen. Zur Brandursache ermittelt nun ein Fachkommissariat. Verletzt wurde niemand.