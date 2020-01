Berlin-Hellersdorf: Kleinbus rammt Pkw

+++ Kleinbus rammt Pkw +++

Auf der Alten Hellersdorfer Straße Ecke Gothaer Straße in Hellersdorf kam es am Sonnabendabend zu einem Unfall zwischen einem Kleinbus und einem Pkw. Der Kleinbus war dem Pkw in die Seite gefahren. Eine Person soll leicht verletzt sein. Der Fahrer des Kleinbusses soll nach ersten Angaben unter dem Einfluss alkoholischer Getränke gestanden haben. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

+++ Wohnung in Neukölln in Flammen +++

Einsatzkräfte der Feuerwehr in der Böhmischen Straße.

Foto: Thomas Peise

In der Böhmischen Straße in Neukölln kam es in der Nacht zu Sonntag zu einem Wohnungsbrand im 2. OG im Seitenflügel. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Wohnung in Flammen. Die Mieterin der Wohnung kam verletzt in ein Krankenhaus. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr, die mit etwa 22 Beamten im Einsatz war, hatte den Brand nach rund einer Stunde unter Kontrolle. Die Brandursache wird ermittelt.

Mehr Polizeimeldungen:

Erneut Razzia in Kreuzberg und Neukölln durchgeführt

Polizei nimmt Mann nach Raubmord-Versuch fest

Blaulicht-Blog: Polizisten retten verletzten Schwan