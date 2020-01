Berlin-Pankow: Elfjähriger bei Unfall schwer verletzt

+++ Elfjähriger Junge bei Unfall schwer verletzt +++

Ein Elfjähriger ist am Sonnabend bei einem Unfall in Pankow schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 53-Jährige gegen 16.40 Uhr mit ihrem Opel in der Breite Straße in Richtung Damerowstraße unterwegs und erfasste beim Rechtsabbiegen in die Mühlenstraße den Jungen, der laut Zeugen bei Rot über die Straße gerannt sein soll. Eine Notärztin und Sanitäter versorgten den Elfjährigen vor Ort und brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Er erlitt schwere Kopf- und Beinverletzungen.

+++ Geblitzt: Raser 105 km/h zu schnell +++

Viel zu schnell war am Sonnabendnachmittag ein Auto in Siemensstadt unterwegs. Kurz nach 16 Uhr wurde der Audi in der Nonnendammallee mit 155 km/h geblitzt. Erlaubt sind dort 50 Stundenkilometer. Der Wagen soll von einem Mann geführt worden sein und fuhr in Richtung Paulsternstraße. Ihn erwarten ein Bußgeld in Höhe von mindestens 680 Euro, zwei Punkte in Flensburg und drei Monate Fahrverbot.

+++ Fußballschals geraubt - Polizei im Großeinsatz +++

Wegen des Raubs von zwei Fußball-Fan-Schals kam es am Sonnabend in Prenzlauer Berg zu einem Großeinsatz der Polizei. Alles über die Auseinandersetzung zwischen den Fußballfans lesen Sie hier.

+++ Kleinbus rammt Pkw +++

Auf der Alten Hellersdorfer Straße Ecke Gothaer Straße in Hellersdorf kam es am Sonnabendabend zu einem Unfall zwischen einem Kleinbus und einem Pkw. Der Kleinbus war dem Pkw in die Seite gefahren. Eine Person soll leicht verletzt sein. Der Fahrer des Kleinbusses soll nach ersten Angaben unter dem Einfluss alkoholischer Getränke gestanden haben. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

+++ Wohnung in Neukölln in Flammen +++

In der Böhmischen Straße in Neukölln kam es in der Nacht zu Sonntag zu einem Wohnungsbrand im 2. OG im Seitenflügel. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Wohnung in Flammen. Die Mieterin der Wohnung kam verletzt in ein Krankenhaus. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr, die mit etwa 22 Beamten im Einsatz war, hatte den Brand nach rund einer Stunde unter Kontrolle. Die Brandursache wird ermittelt.

