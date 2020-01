Feuer in Mietshaus in Berlin-Kreuzberg - Silbersteinstraße gesperrt

Die Silbersteinstraße in Neukölln ist wegen eines Feuerwehreinsatzes aktuell in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Feuerwehr Feuer in Mietshaus in Kreuzberg - Silbersteinstraße gesperrt

Die Feuerwehr wurde am Sonnabend gegen 13.30 Uhr zur Silbersteinstraße nahe der Hermannstraße alarmiert, da in einer Wohnung in der vierten Etage eines Mietshauses ein Feuer ausgebrochen war. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers sind alle Zimmer der Wohnung ausgebrannt, die Mieterin konnte sich selber in Sicherheit bringen. Die Lage ist mittlerweile übersichtlich, twitterte die Berliner Feuerwehr.

In der Neuköllner #Silbersteinstrasse brannte eine Einzimmerwohnung komplett aus. Die Bewohnerin brachte sich selbst in Sicherheit und wird medizinisch betreut. Derzeit überprüfen wir sicherheitshalber, ob sich der #Brand ins Dach ausgedehnt hat. Lage ist übersichtlich. pic.twitter.com/PRRORQ99gr — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) January 11, 2020

Die Mieterin erlitt einen Schock. Weitere Mieter des Hauses waren nicht in Gefahr.

Das Feuer ist gelöscht, die etwa 30 Einsatzkräfte suchen aber noch nach Glutnestern unter dem Dach. Das Feuer hatte sich von der Wohnung aus bis unter das Dach ausgebreitet.