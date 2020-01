Pankow: Autofahrerin (81) stirbt nach Kollision mit Supermarktmauer

Die Frau fuhr gegen die Fassade und verunglückte tödlich. Auch in dem Supermarkt wurden durch den Aufprall Mitarbeiterinnen verletzt.

Berlin. Eine Autofahrerin ist im Berliner Ortsteil Französisch-Buchholz gegen eine Fassade gefahren und tödlich verunglückt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wollte die 81-Jährige am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr das Gelände einer Tankstelle an der Hauptstraße verlassen.

Dabei durchbrach sie mit ihrem Suzuki einen Zaun und fuhr gegen die Mauer eines Supermarktes. Durch den Aufprall wurde im Supermarkt ein Kühlregal verschoben, das gerade von zwei Mitarbeiterinnen (44 und 50 Jahre alt) befüllt wurde. Diese wurden leicht verletzt.

Tödlicher Unfall in Französisch-Buchholz: Autofahrerin stirbt in Klinik

Rettungskräfte bargen die Autofahrerin, die in einer Klinik starb. Warum die 81-Jährige den Zaun der Tankstelle durchbrach, ist bislang ungeklärt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Der Suzuki wurde zur Erstellung eines technischen Gutachtens sichergestellt.

Die Hauptstraße blieb für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallbearbeitung bis 11.25 Uhr gesperrt. Davon war auch die Straßenbahn der Linie 50 betroffen.

Zu einem weiteren tödlichen Unfall war es am Mittwochmittag am Kottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg gekommen. Dort wurde eine 68 Jahre alte Radfahrerin von einem Lkw erfasst.