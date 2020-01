Berlin-Neukölln: Mann durch Schuss verletzt - Streit im Clan-Milieu?

Berlin. In der Nacht zu Donnerstag kam es in der Karl-Marx-Straße in Neukölln vor einem Lokal zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung, bei der ein Mann durch einen Schuss verletzt wurde. Der Schwerverletzte wurde vor Ort von Notfallsanitätern und einem Notarzt erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus transportiert.

Die Polizei sicherte diverse Spuren am vermeintlichen Tatort und sperrte zeitweilig die Straße in Richtung Osten. Ein Fachkommissariat der Direktion 5 fahndet nach dem Täter bzw. den Tätern. Gegenstand der laufenden Ermittlungen ist auch, ob es sich um eine Auseinandersetzung im Clan-Milieu und um eine scharfe Waffe oder eine Schreckschusspistole (PTB-Waffe) handelte.

