Polizeimeldungen Berlin: Krankentransporter und Pkw in Flammen

+++ Pkw und Krankentransporter in Flammen +++

In der Elßholzstrasse in Schöneberg standen am frühen Donnerstagmorgen zwei Pkw und ein Krankentransporter in Flammen. Zuerst brannte ein Volvo, dann griffen die Flammen auf einen VW und den Krankentransporter über. Alle Fahrzeuge wurde erheblich beschädigt beziehungsweise brannten komplett aus. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Verletzt wurde niemand.

In der Hauptstadt werden nachts immer wieder Fahrzeuge durch Brände beschädigt oder zerstört. 2019 brannten nach Angaben der Polizei 596 Fahrzeuge wegen Brandstiftung. Davon seien 358 direkt angezündet worden. Weitere 238 wurden demnach von übergreifenden Flammen beschädigt oder zerstört.

+++ Mann durch Schuss verletzt: Streit im Clan-Milieu? +++

In der Nacht zu Donnerstag kam es in der Karl-Marx-Straße in Neukölln vor einem Lokal zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung, bei der ein Mann durch einen Schuss verletzt wurde. Mehr zu diesem Thema lesen Sie hier.

+++ Zivilstreife rammt nach Festnahmen Pkw +++

Der Crash am Innsbrucker Platz.

Foto: Thomas Peise

Am Innsbrucker Platz in Schöneberg kam es in der Nacht zu Donnerstag zu einem Polizeieinsatz, bei dem eine Zivilstreife einen Pkw gerammt hat. Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Personen festgenommen, nachdem sie einen Einbruch verübt hatten. Weiteres ist bislang nicht bekannt und wird ermittelt.

+++ Brennender Dachstuhl: Feuerwehr löscht fünf Stunden lang +++

Einsatzkräfte vor dem Haus in Buch.

Foto: Thomas Peise

In einem leerstehenden Haus in der Straße Am Stener Berg in Buch ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. Es brannten der Dachstuhl und die rückwärtige Seite des Hauses, der Dachstuhl stürzte ein. Die Feuerwehr rückte mit zwei Staffeln an. „Die Löscharbeiten waren schwierig, weil wir das Haus wegen des Einsturzes nicht betreten konnten“, sagte ein Feuerwehrsprecher. Rund 100 Quadratmeter standen demnach in Flammen. Nach fünf Stunden konnten die rund 40 Einsatzkräfte die Löscharbeiten beenden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Brandursache war am Morgen noch unklar.

+++ Kleinbus in Brand: Polizei vermutet Brandstiftung +++

Ein Feuerwehrmann bei den Löscharbeiten.

Foto: Thomas Peise

In der Vincent van Gogh Straße in Hohenschönhausen hat in der Nacht zu Donnerstag ein Kleinbus gebrannt. Die Flammen und die Hitze beschädigten auch zwei weitere daneben geparkte Pkw. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

+++ Lagerhalle mit Oldtimern brennt in Eberswalde ab +++

Eine Lagerhalle ist in Eberswalde (Barnim) in der Nacht zu Donnerstag abgebrannt. Die in der Halle abgestellten Oldtimer wurden von dem Feuer zerstört, wie eine Polizeisprecherin am Morgen mitteilte. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf rund eine Million Euro. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Das Feuer war an einem Bauwagen ausgebrochen und hatte auf die Halle übergegriffen. Die Brandursache war am Morgen noch unklar.