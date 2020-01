Berlin: Tödlicher Lkw-Unfall - Radfahrerin am Kottbusser Tor erfasst

Am Kottbusser Tor Ecke Reichenberger Straße in Kreuzberg hat sich am Mittwochmittag ein tödlicher Unfall ereignet: Eine Radfahrerin wurde dort von einem Lkw erfasst.

Berlin. In Kreuzberg hat sich Mittwochmittag gegen 13.40 Uhr ein tödlicher Unfall ereignet. An der Reichenberger Straße Ecke Kottbusser Tor geriet eine Radfahrerin unter einen abbiegenden Lkw. Wie die Berliner Feuerwehr mitteilte, verstarb die 68-jährige Frau noch an der Unfallstelle. Mitarbeiter des Rettungsdienstes betreuten mehrere Personen. Die Feuerwehr war mit 40 Kräften und zehn Fahrzeugen im Einsatz.

Schwerer #Verkehrsunfall am #Kottbusser_Tor in #Kreuzberg.

Ein Radfahrer wurde hier von einem Lkw erfasst und tödlich verletzt.

Mehrere Passanten werden aktuell vom #Rettungsdienst betreut.

Im Einsatz: 40 Kräfte mit 10 Fahrzeugen. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) January 8, 2020

Tödlicher Lkw-Unfall am Kottbusser Tor: Mahnwache am Donnerstagabend

Die Unfallstelle am Kottbusser Tor in Kreuzberg am Donnerstagvormittag.

Foto: Martin Nejezchleba

Am Donnerstagvormittag waren an der Unfallstelle Blumen und Kerzen zu sehen. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Berlin und der Verein Changing Cities riefen zur Teilnahme an einer Mahnwache am Donnerstagabend um 17.30 Uhr am Kottbusser Tor Ecke Reichenberger Straße auf. Auch ein sogenanntes weißes Geisterrad, das an getötete Radfahrer erinnert, soll aufgestellt werden.

Heute wurde eine Radfahrin in Kreuzberg im Straßenverkehr getötet. Sie ist bereits die zweite Verkehrstote im neuen Jahr. Wir stellen ein Geisterrad auf und rufen gemeinsam mit @CCitiesOrg zur Mahnwache auf. Anschließend #VisionZero-Fahrraddemo vom Kotti zum Roten Rathaus. pic.twitter.com/8f3OrMoekg — ADFC Berlin e.V. (@ADFC_Berlin) January 8, 2020

Im Anschluss an die Mahnwache sollen die Teilnehmer vor das Bundesverkehrsministerium an der Invalidenstraße in Berlin-Mitte ziehen. Dort soll für einen "besseren Schutz von ungeschützten Verkehrsteilnehmer:innen durch verpflichtende Sicherheitstechnik in Lkw" demonstriert werden.

Unfall in Berlin-Kreuzberg: Lkw-Fahrer biegt rechts ab und erfasst Radfahrerin

Der Unfall ereignete sich am Kreisverkehr auf Höhe der Kreuzung von Kottbusser Straße und Skalitzer Straße. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, fuhr ein 54 Jahre alter Lkw-Fahrer auf der Kottbusser Straße in Richtung Kottbusser Tor und bog dann nach rechts auf die Skalitzer Straße ab. Dabei erfasste er die 68 Jahre alte Radfahrerin, die in gleicher Richtung auf dem Radweg fuhr.

Die Feuerwehr war schnell vor Ort. Einsatzkräfte waren gerade auf dem Weg zu einem Brand an der Reichenberger Straße. An der Kreuzung angekommen, wunderte sich ein Feuerwehrmann, warum der Lastwagen auf der Straße stand. Als er ausstieg, sah er die Person unter dem Lkw.

In Kreuzberg erfasste ein Lkw-Fahrer eine Radfahrerin

Foto: Morris Pudwell

Radunfall: Kran musste Lkw anheben, um Leiche zu bergen

Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 5 übernahm die weiteren Ermittlungen. Am Mittwochnachmittag wurde die Unfallstelle unter anderem mit einer Drohne vermessen. Nach den Arbeiten der Spurensicherung hob ein Kran den Lkw an, um die Leiche zu bergen. Die Leiche wurde am Nachmittag abtransportiert. Die Skalitzer Straße in Richtung Friedrichshain blieb am Abend zunächst gesperrt.

Eine Karte zeigt, wo sich der tödliche Unfall am Kottbusser Tor in Berlin ungefähr ereignet hat.

Am Kottbusser Tor gab es bereits vor knapp zwei Jahren einen schweren Unfall beim Rechtsabbiegen eines Lkw. Eine 63-jährige Fußgängerin war an dem Verkehrsknotenpunkt von dem Laster erfasst worden. Die Frau starb noch am Unfallort.

Bereits im Februar 2018 hatte ein Lkw am Kottbusser Tor eine Frau erfasst und tödlich verletzt.

Foto: Morris Pudwell

Erster tödlicher Unfall einer Radfahrerin in Berlin im neuen Jahr

Bei dem Unfall von Mittwoch handelt sich um die erste durch einen Verkehrsunfall ums Leben gekommene Radfahrerin in Berlin in diesem Jahr. Es ist aber schon das zweite Todesopfer.

Bereits am Montag ist ein 81-Jähriger im Krankenhaus gestorben, nachdem er mehrere Tage zuvor in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Der Senior war am Donnerstag gestürzt, als seine Frau in der Adalbertstraße in Kreuzberg von einem Kastenwagen erfasst wurde.

Im vergangenen Jahr gab es in Berlin 40 Verkehrstote: 24 Fußgänger, sechs Radfahrer, sechs Autoinsassen, zwei Motorradfahrer sowie zwei Bus- oder Lastwagenfahrer. Mitte Dezember war ein 74-Jähriger bei einem Unfall auf der Landsberger Allee in Friedrichshain tödlich verletzt worden.

Bei einem Unfall auf der Landsberger Allee in Berlin-Lichtenberg ist am Dienstagabend ein 74 Jahre alter Fußgänger von einem Auto angefahren und getötet worden. Foto: Thomas Peise

