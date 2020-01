Unfall in Grunewald: Jaguar rast in Buswartehäuschen der BVG

Ein Jaguar-Fahrer krachte an der Halenseestraße in ein Bushäuschen.

Berlin. Am Mittwochvormittag ist ein Jaguar auf der Halenseestraße in Fahrtrichtung Kurfürstendamm in Grunewald in eine Bushaltestelle der BVG gerast. Das teilte die Polizei auf Anfrage mit. Aus noch nicht geklärter Ursache war der Pkw von der Straße abgekommen und auf den Bürgersteig gefahren. Der Unfall ereignete sich auf Höhe des Werkstättenwegs.

Lichtmast stürzen nach Aufprall um

Der Aufprall der tonnenschweren Limousine war so groß, dass ein Lichtmast abgeknickt wurde und umstürzte. Auch ein Straßenschild fiel dem Jaguar zum Opfer. Der Wagen kam schließlich in einem Wartehäuschen an einer BVG-Haltestelle zum Stehen. Das Fahrzeug ist ein Totalschaden.

Nach Angaben der Polizei reanimierten Rettungssanitäter, Polizisten und ein Notarzt den bewusstlosen Fahrer. Ob der Mann hinter dem Lenkrad zusammengebrochen war oder durch den Aufprall schwer verletzt wurde, ist noch unklar. Er wurde von der Feuerwehr in ein Krankenhaus gebracht.

Die Halenseestraße war in Fahrtrichtung Kurfürstendamm war zeitweise komplett gesperrt, am Mittwochmittag blieb für die Unfallaufnahme der rechte Fahrstreifen gesperrt.