In S-Bahn mit Messer bedroht - Polizei sucht Opfer

Berlin. Die Polizei sucht nach zwei Fahrgästen, die am Montagabend in der S-Bahn von einem Mann mit einem Messer bedroht wurden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, stritten sich die Reisenden mit einem 23-Jährigen und dessen Begleiter. Der Mann zog daraufhin in der Bahn der Linie S9 gegen 20.50 Uhr zwischen den Stationen Baumschulenweg und Adlershof ein Messer.

Die Bundespolizei nahm den polizeibekannten Mann im Bahnhof Adlershof fest. Sie sucht die beiden Angriffsopfer, die sich nicht mehr am Bahnhof aufhielten. Auch Zeugen des Vorfalls sollten sich melden.