Kinder und Jugendliche beleidigen Mann antisemitisch

Berlin. Fünf Kinder und Jugendliche haben am Dienstagnachmittag einen Mann in Moabit bepöbelt und sollen ihn sexuell belästigt haben. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Nach ersten Ermittlungen des polizeilichen Staatsschutzes war der 68 Jahre alte Mann auf dem Weg zum Deportationsmahnmal an der Putlitzbrücke. Das Mahnmal zeigt eine Edelstahl-Skulptur, die im vorderen Teil an einen Grabstein erinnert. Gekrönt wird dieser mit einem Davidstern.

Von Kindern sexuell belästigt

Auf dem Weg zu dem Denkmal auf der Brücke haben ihn die etwa zwölf bis 15 Jahre alten Kinder und Jugendlichen mehrfach als Juden beschimpft haben. Weiter gab der Mann bei seiner Anzeige zu Protokoll, dass ihm zwei der Täter nacheinander zwischen die Beine gefasst haben sollen. Da der Mann die Anzeige über die Internetwache stellte, gibt es keine weiteren Hinweise zu den möglichen Tätern.

Polizeilicher Staatsschutz ermittelt

Der polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen übernommen.