Berlin-Kreuzberg: Polizisten retten Katzen-Baby

+++ Polizisten retten Katzen-Baby in Kreuzberg +++

Diese kleine Katze wurde in Kreuzberg gefunden.

Foto: Polizei Berlin

Die Polizei hat am Dienstag ein kleines Kätzchen in Kreuzberg gerettet. Die Beamten fanden das Katzenbaby an der Lindenstraße und nahmen sie mit aufs Revier. Am Mittwoch wurde die kleine Katze dann dem Tierschutz übergeben.

+++ Homosexueller Mann mit Pflasterstein angegriffen +++

Im Kreuzberger Viktoriapark ist am Dienstagnachmittag ein 32-Jähriger von seinem zwei Jahre jüngeren Bekannten mit einem Kleinpflasterstein angegriffen worden. Anlass war nach Angaben der Polizei die sexuelle Orientierung des Älteren. Im Verlauf des Streits soll der 30-Jährige einen Kleinpflasterstein aufgehoben und dem Homosexuellen mit diesem gegen den Kopf geschlagen haben. Der Angegriffene erlitt eine Kopfplatzwunde und hielt daraufhin einen Funkstreifenwagen der Polizei an. Die Polizeikräfte nahmen den Tatverdächtigen fest. Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt.

+++ Mann antisemitisch beleidigt und sexuell belästigt ++++

Dienstagnachmittag ist ein Mann von fünf Kindern und Jugendlichen in Moabit bepöbelt und sexuell belästigt worden. Nach bisherigen Ermittlungen näherte sich der 68-Jährige gegen 14.50 Uhr dem Deportationsdenkmal an der Putlitzbrücke, als er von etwa 12 bis 15 Jahre alten Jungen und Jugendlichen mehrfach als Jude betitelt wurde. In der Folge sollen ihm zwei der Täter nacheinander zwischen die Beine gefasst haben. Der polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts hat die Ermittlungen übernommen.