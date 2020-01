Obdachlosen angezündet - Mann schwer verletzt

Ein Obdachloser hat in der Nacht zu Dienstag in einem Bankvorraum in Charlottenburg eine schwere Brandverletzung erlitten. Der Polizei zufolge hatte ein Unbekannter das Hosenbein des Mannes angezündet.

Ein Bankkunde hatte demnach kurz nach Mitternacht in dem Raum an der Otto-Suhr-Allee, in dem seinen Angaben zufolge mindestens zwei Obdachlose schliefen, starken Brandgeruch wahrgenommen und die Polizei gerufen. Der 45 Jahre alte Obdachlose sagte den Einsatzkräften, dass er in dem Vorraum geschlafen habe und durch das Feuer an seinem Hosenbein wach geworden sei.

Sowohl der Zeuge als auch der zweite schlafende Obdachlose waren bereis vor dem Eintreffen der Polizei gegangen. Der Mann, der eine schwere Brandverletzung am Bein erlitten hatte, wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt, ob ein flüchtiger Bekannter des Mannes für die Tat verantwortlich sein könnte.