Berlin-Lankwitz: Frau bei Unfall schwer verletzt

+++ Fußgängerin bei Unfall in Lankwitz schwer verletzt +++

Berlin. Am Montagabend ist gegen 18.45 Uhr eine 41 Jahre alte Frau an der Gallwitzallee in Lankwitz in Höhe eines Rewe-Supermarkts von einer Autofahrerin (40) erfasst und schwer verletzt worden. Die Gallwitzallee war zwischen Dessauerstraße und "Am Gemeindepark" für mehrere Stunden gesperrt. Der Verkehrsermittlungsdienst untersucht den Unfall. Ein Fahrzeug mit spezieller Lasertechnik wurde ebenfalls angefordert.

+++ Görlitzer Park: Mann bedroht Polizisten mit Messer +++

Éin 34-Jähriger hat am Montag im Görlitzer Park Polizisten mit einem Messer bedroht. Der 34-Jährige war den Beamtinnen und Beamten der 31. Einsatzhundertschaft gegen 15 Uhr nahe dem Eingang Falkensteinstraße aufgefallen. Der Mann wollte sich nicht überprüfen lassen, trat laut Polizei aggressiv auf und bedrohte die Einsatzkräfte mit einem Messer. Diese zogen ihre Dienstwaffen und setzten Reizgas gegen den Mann ein, allerdings erfolglos. Als der Mann das Messer in die Jackentasche steckte, griffen die Einsatzkräfte zu. Dem Mann gelang es jedoch, sich zu befreien, worauf die Polizisten weitere Beamte anforderten, die mit einem Taser ausgestattet sind. Erst als sie dem Mann den Taser-Einsatz androhten, steckte dieser das Messer in die Erde und ließ sich festnehmen. Gegen ihn liegt ein Haftbefehl wegen des versuchten Diebstahls von Dienstwaffen in Zusammenhang mit Widerstand gegen Vollzugsbeamte vor. Er wurde der Zielfahndung des Landeskriminalamtes übergeben.

+++ Raub in Spätkauf - Verdächtige festgenommen +++

Schneller Ermittlungserfolg der Polizei: Nach einem Raub in einem Spätkauf konnten zwei Verdächtige festgenommen werden. Der 43 Jahre alte Verdächtige soll am Montag gegen 17.45 Uhr das Geschäft an der Rudolstädter Straße in Wilmersdorf betreten, mit einer Waffe gedroht und Geld gefordert haben. Sein Komplize soll das Geld entgegen genommen haben. Beim Verlassen des Geschäfts hätten die beiden dann auch noch je ein Getränk aus den Auslagen mitgenommen. Ermittlungen des Kriminaldauerdienstes führten schließlich zur Festnahme der beiden in der Wohnung des 43-Jährigen. Sie sollten am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

+++ Vier mutmaßliche Drogenhändler in Halensee festgenommen +++

Die Polizei hat vier mutmaßliche Drogenhändler in Halensee dingfest gemacht. Fahnder hatten gegen 20.15 Uhr die vier bei Tätigkeiten beobachtet, die auf einen Handel mit Betäubungsmitteln hätten schließen lassen, so die Polizei. Die Beamten nahmen die Männer im Alter von 19 bis 33 Jahren fest. In deren gemeinsam genutzten Wohnung beschlagnahmten sie eine kleine Menge weißes kristallines Pulver in Tütchen, Bargeld, eine Digitalwaage sowie drei Smartphones. Bei einem der Männer wurden zudem zehn Scheckkarten von unterschiedlichen Inhabern gefunden. Ein Chihuahua, der sich in der Wohnung befand, wurde dem Polizeiabschnitt 33 "zur weiteren Versorgung" übergeben.

+++ Gartenlaube brennt in Charlottenburg ab +++

Eine Gartenlaube mit einer Fläche von etwa 50 Quadratmetern hat in der Nacht zu Dienstag in Charlottenburg-Nord Feuer gefangen. Das gesamte Gebäude stand am Friedrich-Olbricht-Damm in Flammen, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Demnach löschten rund 20 Feuerwehrleute den Brand in gut zwei Stunden. Verletzte habe es keine gegeben. Die Brandursache war zunächst unklar.

+++ Taxifahrerin am Hauptbahnhof von Kollegen rassistisch beleidigt +++

In der vergangenen Nacht ist eine Taxifahrerin in Moabit rassistisch beleidigt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 23.15 Uhr an einer Taxihaltestelle am Washingtonplatz zwischen der 45 Jahre alten Fahrerin und einem unbekannt gebliebenen Taxifahrer zu Streitigkeiten auf der Nachrückspur. Im Zuge dessen soll der Taxifahrer sie dann rassistisch beleidigt haben. Die Frau erstattete Strafanzeige, die Ermittlungen werden durch ein Fachkommissariat des Polizeilichen Staatsschutzes beim Landeskriminalamt geführt.

+++ Auto kracht gegen Transporter, zwei Verletzte +++

Auf der B115 bei Lübben (Kreis Dahme-Spreewald) ist am Dienstagmorgen ein Auto mit einem Transporter kollidiert. Die beiden Fahrer, ein Mann und eine Frau, verletzten sich bei dem Unfall, wie ein Polizeisprecher sagte. Rettungskräfte befreiten sie aus ihren Fahrzeugen. Den Angaben nach war das Auto „vermutlich“ auf die Gegenfahrbahn geraten, den genauen Unfallhergang untersuche aber die Dekra. Die Bundesstraße war am Morgen mehrere Stunden gesperrt. Es blieb zunächst unklar, wie lange die Sperrung andauern sollte.