Berlin-Lankwitz: Frau bei Unfall schwer verletzt

+++ Fußgängerin bei Unfall in Lankwitz schwer verletzt +++

Berlin. Am Montagabend ist eine Frau ander Gallwitzallee in Lankwitz in Höhe eines Rewe-Supermarkts von einem Autofahrer erfasst und schwer verletzt worden. Die Gallwitzallee war zwischen Dessauerstraße und "Am Gemeindepark" für mehrere Stunden gesperrt. Der Verkehrsermittlungsdienst untersucht den Unfall. Ein Fahrzeug mit spezieller Lasertechnik wurde ebenfalls angefordert.

+++ Gartenlaube brennt in Charlottenburg ab +++

Eine Gartenlaube mit einer Fläche von etwa 50 Quadratmetern hat in der Nacht zu Dienstag in Charlottenburg-Nord Feuer gefangen. Das gesamte Gebäude stand am Friedrich-Olbricht-Damm in Flammen, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Demnach löschten rund 20 Feuerwehrleute den Brand in gut zwei Stunden. Verletzte habe es keine gegeben. Die Brandursache war zunächst unklar.

+++ Feuerwehr pumpt 460 Liter Diesel aus Lkw-Tank +++

Um 20.35 Uhr ist die Feuerwehr am Montagabend zu einem Küchenbrand in Hellersdorf ausgerückt. Dort brannte es im 10. Obergeschoss eine Elf-geschossigen Hochhauses. Eine Person wurde mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen 23 Uhr führte eine Alarmierung zum Eichhorster Weg ins Märkische Viertel. Dort brannte ein Wohnzimmer in der 2. Etage eines Hochhauses. Das Feuer griff bereits auf den Balkon über. Fünf Personen wurden vom Rettungsdienst betreut, ein Bewohner kam mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Auf dem Autobahnzubringer Hamburg in Tegel, der A111, war die Feuerwehr ab 2 Uhr im Einsatz. Sie mussten aus dem defekten Kraftstofftank eines Lkw 460 Liter Diesel abpumpen. Die Autobahn Richtung Hamburg war bis etwa 4.40 Uhr voll gesperrt.