Unfall zwischen Auto und BVG-Bus - Fünf Verletzte

Bei einem schweren Verkehrsunfall sind in der Nacht zu Sonnabend auf dem Kurfürstendamm in Charlottenburg wie bereits am Sonnabend berichtet fünf Menschen verletzt worden. Die Polizei teilte am Sonntag ergänzende Details zu der Kollision mit.

Demzufolge war der 38 Jahre alte BVG-Mitarbeiter mit seinem Bus auf dem Kudamm Richtung Lehniner Platz unterwegs und bog am Adenauerplatz links in die Brandenburgische Straße ab. Laut Polizei handelte es sich um eine Betriebsfahrt, der Bus sei auf dem Weg zum Betriebshof gewesen.

Dabei stieß der Bus mit einem entgegenkommenden Fiat zusammen. Der Aufprall war so heftig, dass die 37 Jahre alte Autofahrerin in dem Wagen eingeklemmt wurde und von der Feuerwehr befreit werden musste. Ein 43-Jähriger und ein 31-Jähriger sowie eine 19-Jährige konnten den Fiat selbst verlassen. Die Fiat-Fahrerin, der 31-Jährige, die 19-Jährige und der Busfahrer mussten mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht werden, wo sie stationär aufgenommen wurden. Der 43-Jährige wurde leicht verletzt. Polizisten rochen bei der Fiat-Fahrerin Alkohol in der Atemluft, worauf ihr im Krankenhaus Blut abgenommen wurde. Die Kreuzung war von 0.45 Uhr bis 1.50 Uhr gesperrt. Der Verkehrsermittlungsdienst untersucht jetzt den Unfall.